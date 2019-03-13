Коллекция фотографий показывает, каким был производственный процесс 60 лет назад.

Сегодня почти все процессы на заводах передовых автопроизводителей автоматизированы. Промышленные роботы, дроны, экзоскелеты, лазерные приборы, моторизованные инструменты... А вот как собирали машины в середине прошлого века.

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Женщины в легких ситцевых платьях, мужчины с замасленными по локоть руками и ни одного тебе робота. А на выходе – впечатляющий спорткар без единого электронного байта внутри, только механика, только хардкор.

Напомним, Mercedes-Benz 190 SL – двухместный родстер премиум-класса, который выпускался компанией Mercedes-Benz с мая 1955-го по февраль 1963 года. Заводской индекс модели – W121, выпускавшийся в кузовах купе с мягкой складной крышей и родстер с жестким съемным крышей. Автомобиль впервые был показан в виде прототипа на автосалоне в Нью-Йорке 1954 года и позиционировался как доступная версия мелкосерийного Mercedes-Benz 300 SL

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Фото: конвейер Mercedes-Benz с линией сборки 190 SL / Designyoutrust

В галерее представлены исторические снимки с завода Mercedes-Benz, сделанные в феврале 1958 года.

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