Колекція світлин показує, яким був виробничий процес 60 років тому.

Сьогодні майже усі процеси на заводах передових автовиробників автоматизовані. Промислові рóботи, дрони, екзоскелети, лазерні прилади, моторизовані інструменти… А ось як збирали машини у середині минулого століття.

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Жінки у легких ситцевих сукнях, чоловіки з замасленими по лікоть руками і жодного тобі рóбота. А на виході – вражаючий спорткар без жодного електронного байту всередині, лише механіка, лише хардкор.

Нагадаємо, Mercedes-Benz 190 SL – двомісний родстер преміум-класу, котрий випускався компанією Mercedes-Benz з травня 1955-го по лютий 1963 року. Заводський індекс моделі – W121, випускався у кузовах купе з м’яким складаним дахом та родстер з жорстким зйомним дахом. Автомобіль вперше був показаний у вигляді прототипа на автосалоні в Нью-Йорку 1954 року і позиціонувався, як доступніша версія дрібносерійного Mercedes-Benz 300 SL.

Фото: конвеєр Mercedes-Benz з лінією складання 190 SL / Designyoutrust

У галереї представлені історичні знімки з заводу Mercedes-Benz, зроблені у лютому 1958 року.

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