Перетворення концепта на компактний кросовер від Skoda доведеться чекати цілий рік.

Третій кросовер у модельній лінійці Skoda з’явиться через рік, тож у продаж модель надійде не раніше, ніж чере півтора року.

Як повідомляє AutoNews, глава відділу продажів та маркетингу Ален Фав'є розповіла, що серійна версія сестринської моделі Seat Arona від Skoda з'явиться на Женевському автосалоні 2019 року.

Поки що субкомпактний кросовер не має назви та відомий під іменем концепту Vision X. Концерн Volswagen будуватиме новий кросовер на платформі MQB A0, силові агрегати будуть подібними до тих, що використовуються у Seat Arona. Так концепт мав 1,5-літровий двигун з турбонаддувом, який міг працювати на бензині або природному газі, а також генератор 48-вольтової легкої гібридної системи.

Фото: Skoda Vision X / Skoda / Carscoops

"Ми розробили електричну вісь два роки тому, коли почали думати про те, як оптимізувати наші трансмісії для двигунів внутрішнього згоряння та електродвигунів. Зараз ми обговорюємо, хто, коли і де вона буде вироблятись", – коментує виконавчий директор Skoda Бернхард Майєр.

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