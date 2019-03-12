Разработка призвана бороться с автоугонщиками.

Toyota зарегистрировала патентную заявку на систему дополнительной защиты автомобиля от угона, которая использует систему вентиляции для распыления в салоне.

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В новом патенте Toyota описывается система ароматизации воздуха в салоне автомобиля, которая позволяет пользователю выбирать запахи в зависимости от настроения. Она поможет убрать из салона неприятные запахи, или и неприятных личностей.

По задумке, если электроника автомобиля фиксирует незаконное проникновение в автомобиль или попытку включения без ключа – в салоне распыляется сильнодействующий слезоточивый газ, который должен надолго задержать вора, и полностью дезориентировать на длительное время.

Патенты с удивительными идеями, подобными этой, редко реализуются, поэтому не рассчитывайте на то, что в следующем поколении Camry уже будет такой освежитель воздуха.

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