Статус Женевского международного автосалона обеспечивает ему внимание СМИ во всем мире, и добавляет веса производителям, имеющим на автошоу собственный стенд с новинками. Только по этой причине европейской публике представили прошлое поколение BMW X5 в виде вьетнамского кроссовера премиум-класса.

Вьетнамская компания VinFast с прошлого года успела собрать немало инвестиций, расширить список именитых поставщиков и партнеров и доказать свою лицензионную версию BMW X5 (F15) к статусу Lux. На европейский рынок компания пока не собирается выходить и наращивает обороты дома.

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Премьера VinFast Lux V8 на Женевском автосалоне – чистый пиар, нужный только самому стартапу из Вьетнама для поднятия собственного статуса. Автомобиль был представлен на стенде концерна Magna, который помогает вьетнамскому концерну, что занимается строительством и недвижимостью, освоиться в автопроме.

Фото: VinFast Lux V8 / Carscoops

По сути же новый кроссовер VinFast Lux V8 является более дорогой и более мощной версией модели Lux SA2.0, представленной в сентябре прошлого года. В свою очередь последний является лицензионным BMW X5 прошлого поколения F15. У автомобиля упрощенная конструкция – пружинная подвеска, электрогидравлический усилитель руля вместо электрического, а двухлитровый турбомотор N20 без механизма Valvetronic.

Визуально VinFast Lux V8 отличается от базовой модели Lux SA2.0 большими 22-дюймовыми колесами, четырьмя патрубками выхлопной системы и отделкой интерьера карбоном вместо дерева и кожей вместо ткани.

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Представленный в Женеве Lux V8 оснащен атмосферным V8 объемом 6,2 л, производительность которого составляет 455 л.с. Производитель мотора не называется, однако VinFast имеет связи с концерном General Motors, поэтому он является наиболее вероятным поставщиком. Информацию о коробке передач производитель также не раскрыл, зато заявив, что Lux V8 способен развивать максимальную скорость более 300 км/час.

Фото: интерьер VinFast Lux V8 / Carscoops

Компания намерена выпускать восьмицилиндровые кроссоверы в небольших количествах начиная с 2020 года. А производство Lux SA2.0 начнется уже в третьем квартале этого года, чтобы выйти на рынок в середине следующего года.

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