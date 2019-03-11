Концепт, созданный в честь Леонардо Да Винчи, представляет собой готовый к производству проект. Осталось только найти производителя, который выпустит такую машину.

Украшением стенда Italdesign на автошоу в Женеве стал концепт электрического гран-турера DaVinci, названного в честь выдающегося итальянского художника. И это не просто шоу-кар – он готов к запуску в серию.

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Концепт DaVinci представляет собой классический Gran Turismo. Пятиметровый автомобиль имеет всего пару дверей, открывающихся вверх, предоставляя доступ к четырехместному салону.

Фото: концепт Italdesign DaVinci / Motor1

Из внутренних особенностей концепта можно выделить управление климат-контролем, которое осуществляется с помощью сенсорных кнопок, которые скрыты слоем обивки из ткани. Они загораются только вместе с включением автомобиля.

Создатели концепта утверждают, что при разработке создании DaVinci были использованы преимущественно отработанные решения, которые применяются в автопроме. Даже задние фонари на тончайших органических светодиодах (OLED) уже можно встретить на некоторых дорогих моделях BMW и Audi. Это означает, что с небольшими изменениями машина может быть запущена в производство, хотя и не самой студией Italdesign.

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Выставочный экземпляр DaVinci имел электрический силовой блок с парой электромоторов (по одному на каждой оси) и батареей под полом салона. при этом его создатели говорят о возможности использования и традиционного ДВС.

Фото: концепт Italdesign DaVinci / Italdesign

Учитывая, что Italdesign входит в состав концерна Volkswagen, существует возможность, что такой автомобиль появится на свет с шильдиком Lamborghini – последняя также принадлежит VW. в пользу этой версии говорит и тот факт, что конструкцией DaVinci предусмотрено использование не только электрической силовой установки, но и бензинового V8 емкостью 4 литра. Такой как раз у Lamborghini.

Впрочем, у Lamborghini дела идут довольно неплохо, особенно с выходом кроссовера Urus, поэтому права на выпуск DaVinci, вполне возможно, выкупит не итальянский производитель суперкаров, а кто-то из многочисленных стартапов из Азии или Среднего Востока.

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