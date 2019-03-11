Концепт, створений на честь Леонардо Да Вінчі, являє собою готовий до виробництва проект. Залишилось лише знайти виробника, який випустить таку машину.

Окрасою стенду Italdesign на автошоу у Женеві став концепт електричного гран-турера DaVinci, названого на честь видатного італійського митця. І це не просто шоу-кар – він готовий до запуску в серію.

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Концепт DaVinci являє собою класичний Gran Turismo. П’ятиметровий автомобіль має усього пару дверей, що відкриваються вгору, надаючи доступ до чотиримісного салону.

Фото: концепт Italdesign DaVinci / Motor1

З внутрішніх особливостей концепту можна виділити управління клімат-контролем, котре здійснюється за допомогою сенсорних кнопок, котрі приховані шаром обивки з тканини. Вони засвічуються лише разом з вмиканням автомоібля.



Творці концепту стверджують, що при розробці створенні DaVinci були використані переважно відпрацьовані рішення, які застосовуються в автопромі. Навіть задні ліхтарі на найтонших органічних світлодіодах (OLED) вже можна зустріти на деяких дорогих моделях BMW і Audi. Це означає, що з невеликими змінами машина може бути запущена у виробництво, хоча й не самою студією Italdesign.

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Виставковий екземпляр DaVinci мав електричний силовий блок з парою електромоторів (по одному на кожній осі) і батареєю під підлогою салону. при цьому його творці кажуть про можливість використання і традиційного ДВЗ.

Фото: концепт Italdesign DaVinci / Italdesign

Враховуючи те, що Italdesign входить до складу концерну Volkswagen, існує можливість, що такий автомобіль з’явиться на світ з шильдиком Lamborghini – остання також належить VW. на користь цієї версії свідчить і той факт, що конструкцією DaVinci передбачено використання не лише електричної силової установки, а й бензинового V8 ємністю 4 літри. Такий якраз є у Lamborghini.

Втім, у Lamborghini справи йдуть досить непогано, особливо з виходом кросовера Urus, тож права на випуск DaVinci, цілком можливо, викупить не італійський виробник суперкарів, а котрийсь з числених стартапів з Азії чи Середнього Сходу.

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