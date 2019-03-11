Компактний крососвер преміум класу позиціонуватиметься нижче за Model X.

Компанія Tesla поширила запрошення для представників ЗМІ популярних блогерів і наближених осіб на презентацію своєї нової моделі під назвою Y.

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Прем’єра новинки відбудеться традиційно для Tesla поза межами міжнародних автосалонів – Model Y покажуть 14 березня у Лос-Анджелесі на спеціальному заході. Компанія Ілона Маска любить дивувати своїми “великодніми яйцями” і цього разу також не обійшлось без них. Так, якщо спробувати висвітлити тізерне фото, побачити більше, ніж дозволено, не вийде – можна буде побачити лише номерний знак машини, на якому написано “Nice try”, тобто, “гарна спроба”. Tesla виявилась на крок попереду.

Фото: офіційні тізери Tesla Model Y / Tesla

Однак зі світлини від Tesla все ж можна отримати деяку інформацію. Порівнюючи з попередніми зображеннями, можна помітити, що у кросовера вже є звичайні дзеркала заднього виду замість камер, які були раніше. І, звичайно, передня оптика, котра виконана у тому ж стилі, що й у решти моделей марки.

Наразі зі слів шефа “Тесла” відомо, що кросовер Model Y буде приблизно на 10 відсотків більшим за седан Model 3 і приблизно на стільки ж дорожчим. Також відомо, що конструктивно новинка на 75 відсотків складатиметься з компонентів Model 3. Це дає підстави для припущення, що й силові установки кросовера також будуть тими ж, що і в “Трійки”.

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