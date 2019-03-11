Польські прикордонники затримали супер-кросовер при спробі ввезти його на територію України.

Польська прикордонна служба затримала у пункті пропуску з Україною люксовий позашляховик Lamborghini Urus, викрадений у Швейцарії, котрий намагались провезти в Україну для продажу.

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Вартість нового італійського кросовера Lamborghini Urus починається від 320 тисяч євро або 9,5 мільйонів гривень. Топові комплектації можуть коштувати вдвічі дорожче, а особливі версії моделі і поготів.

Фото: затриманий митниками Lamborghini Urus / ТопЖир

Новенький Urus був затриманий на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. Під час перевірки виявилося, що авто раніше було викрадене у Швейцарії. Прикордонна служба Польщі повідомляє, що кросовер Lamborghini заарештувано, а його 37-річного водія узято під варту. На сьогоднішній день це найдорожчий конфіскований польською митницею легковий автомобіль, за всю історію, повідомляє ТопЖир.

Нагадаємо, Lamborghini Urus – один з найшвидших позашляховиків на планеті. Оснащений 650-сильним V8 твін-турбо кросовер здатен прискорюватись до 100 км/год за 3,6 секунди і розвивати 305 км/год максимальної швидкості.

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