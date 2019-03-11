Польские пограничники задержали супер-кроссовер при попытке ввезти его на территорию Украины.

Польская пограничная служба задержала в пункте пропуска с Украиной люксовый внедорожник Lamborghini Urus, похищенный в Швейцарии, который пытались провезти в Украину для продажи.

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Стоимость нового итальянского кроссовера Lamborghini Urus начинается от 320 тысяч евро или 9,5 миллионов гривен. Топовые комплектации могут стоить вдвое дороже, а особые версии модели и подавно.

Фото: задержанный таможенниками Lamborghini Urus / ТопЖыр

Новенький Urus был задержан на пограничном пункте пропуска Дорогуск-Ягодин. Во время проверки оказалось, что авто ранее было похищено в Швейцарии. Пограничная служба Польши сообщает, что кроссовер Lamborghini арестован, а его 37-летний водитель взят под стражу. На сегодняшний день это самый дорогой конфискованный польской таможней легковой автомобиль, за всю историю, сообщает ТопЖир.

Напомним, Lamborghini Urus – один из самых быстрых внедорожников на планете. Оснащенный 650-сильным V8 твин-турбо кроссовер способен ускоряться до 100 км/ч за 3,6 секунды и развивать 305 км/ч максимальной скорости.

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