Стала известна статистика регистраций автомобилей с пробегом, которые завезли украинцы в феврале 2019 года.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успел получить 17971 “народный” немецкий автомобиль.

На втором месте по количеству регистраций – Opel, далее следуют Audi, BMW и Renault.

Рейтинг вживаних авто, які були зареєстровані в Україні в лютому 2019 року:

Місце

Марка

Реєстрації, шт.

1

Volkswagen

17971

2

Opel

9420

3

Audi

7608

4

BMW

6442

5

Renault

6120

Напомним, какие авто украинцы чаще всего сдавали в металлолом.