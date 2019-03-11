Стала известна статистика регистраций автомобилей с пробегом, которые завезли украинцы в феврале 2019 года.
Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успел получить 17971 “народный” немецкий автомобиль.
На втором месте по количеству регистраций – Opel, далее следуют Audi, BMW и Renault.
Рейтинг вживаних авто, які були зареєстровані в Україні в лютому 2019 року:
|
Місце
|
Марка
|
Реєстрації, шт.
|
1
|
Volkswagen
|
17971
|
2
|
Opel
|
9420
|
3
|
Audi
|
7608
|
4
|
BMW
|
6442
|
5
|
Renault
|
6120
Напомним, какие авто украинцы чаще всего сдавали в металлолом.