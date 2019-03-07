За последний месяц льготного растаможивания автомобилей украинцы ввезли 85 тысяч подержанных легковушек, что в 14 раз больше, чем годом ранее.

Скидка на уплату акциза в 50%, которая действовала до 22 февраля 2019 года, спровоцировала ажиотажный спрос на растаможку подержанных авто. Очереди на границах, на таможне и в сервисных центрах – такое впечатление, будто люди регистрировали горячие пирожки, а не машины за тысячи долларов. Не удивительно, что статистика показала очередной рекорд регистраций автомобилей с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

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Если в феврале 2019 года впервые в Украине было поставлено на учет 90,8 тысяч легковых авто, то среди б/у было 85 тысяч, а новых – чуть более пяти тысяч.

Относительно января текущего года первые регистрации б/у авто выросли на 65%.

Львиную долю в этих регистрациях охватили бывшие “евробляхи”, для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 136,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что льготную растаможку могут продолжить.