За останній місяць пільгового розмитнення автомобілів українці ввезли 85 тисяч вживаних легковиків, що в 14 разів більше, ніж роком раніше.

Знижка на сплату акцизу у 50%, яка діяла до 22 лютого 2019 року, спровокувала ажіотажний попит на розмитнення вживаних авто. Черги на кордонах, на митниці та в сервісних центрах – таке враження, ніби люди реєстрували гарячі пиріжки, а не автівки за тисячі доларів. Не дивно, що статистика показала черговий рекорд реєстрацій автомобілів з пробігом, що були ввезені з-за кордону.

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Якщо в лютому 2019 року вперше в Україні було поставлено на облік 90,8 тисяч легкових авто, то серед вживаними було 85 тисяч, а новими – трохи більше п’яти тисяч.

Відносно січня поточного року перші реєстрації вживаних авто виросли на 65%.

Левову частку в цих реєстраціях охопили колишні “євробляхи”, для яких лютий був останнім місяцем розмитнення за зниженими ставками акцизного податку.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 136,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що в 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що пільгове розмитнення можуть продовжити.