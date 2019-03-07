Закінчення періоду пільгового розмитнення "євроблях" призвело до різкого скорочення кількості розмитнених авто та надходжень до бюджету.

Статистика річ вперта, але саме вона здатна показати ефективність деяких законодавчих заходів. На прикладі розмитнення автомобілів, у тому числі колишніх “євроблях” чітко видно, що прописані у законі повні ставки акцизу виявились надто високими.

Читайте також: На що здатні столичні чиновники, аби не ремонтувати дороги

“За 90 днів дії закону, поки була знижка 50% на акциз, митне оформлення здійснили 140 тисяч авто на іноземній реєстрації. В середньому 1556 машин в день. За наступні 12 днів, коли знижки немає, лише 91 автомобіль. В середньому 7,6 авто на день”, пише на своїй сторінці у FB голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова. “Висновки кожен зробить сам”, додає вона.