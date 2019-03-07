Окончания периода льготного растаможивания "евроблях" привело к резкому сокращению количества растаможенных авто и поступлений в бюджет.

Статистика вещь упрямая, но именно она способна показать эффективность некоторых законодательных мероприятий. На примере растаможки автомобилей, в том числе бывших “евроблях”, четко видно, что прописанные в законе полные ставки акциза оказались слишком высокими.

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“За 90 дней действия закона, пока была скидка 50% на акциз, таможенное оформление осуществили 140 тысяч авто на иностранной регистрации. В среднем 1556 машин в день. За следующие 12 дней, когда скидки нет, всего 91 автомобиль. В среднем 7,6 авто на день”, пишет на своей странице в FB председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова. “Выводы каждый сделает сам”, добавляет она.