Чиновник одного из районов Киева считает прекрасной дорогу, по которой с трудом можно проехать.

Закон о дорожном фонде и децентрализация переложили ответственность за состояние дорог с "Укравтодора" на местные органы власти. Теперь последние вынуждены оправдывать свое бездействие. Один из таких примеров произошел в Подольском районе столицы.

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На обращения граждан там была довольно дерзкая и ложная реакция. Первый заместитель председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Николай Дубовик считает разбитую дорогу по ул. Нижнеюрковской вполне пригодной к эксплуатации. На жалобу гражданина по состоянию конкретной дороги он отвечает, что на указанном отрезке все в полном порядке. Более того, в официальном ответе сказано, что в этом году на данном участке дорожные работы уже проводились!

Официальный ответ чиновника

В то же время, фото сделанные 07.03.2019 свидетельствуют об ужасном состоянии дороги по ул.Нижнеюрковской.

А то, как граждане вынуждены портить подвеску и колеса своих автомобилей на ул. Нижнеюрковской, можно увидеть на видео:

Николай Дубовик занимается Подольским районом с 1991 года, а в должности первого заместителя председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации находится с 2014 года. Вряд ли он знает об истинном положении дороги на ул. Нижнеюрковской. Скорее всего чиновник действительно считает, что такая ситуация с дорогами является нормальной.

Похоже, реформа дорожной отрасли оказалась лишь очередной схемой по распределению средств. Деньги на дороги, по крайней мере в столице, так и не поступили.

Напомним, что если вы увидели яму на дороге - звоните в полицию.