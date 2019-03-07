Посадовець одного з районів Києва вважає прекрасною дорогу, по якій ледве можна проїхати.

Закон про дорожній фонд та децентралізацію переклали відповідальність за стан доріг від “Укравтодору” на місцеві органи влади. Тепер останні змушені виправдовувати свою бездіяльність. Один з таких прикладів стався в Подільскому районі столиці.

Читайте також: Киян та гостей столиці змусять платити за парковку приватним компаніям

На звернення громадян там була досить зухвала й неправдива реакція. Перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Микола Дубовик вважає розбиту дорогу по вул. Нижньоюрківська цілком придатною до експлуатації. На скаргу громадянина щодо стану конкретної дороги він відповідає, що на вказаному відрізку все в повному порядку. Більше того, у офіційній відповіді сказано, що в цьому році на даній ділянці дорожні роботи вже проводились!

Офіційна відповідь чиновника

Втім, фото зроблені 07.03.2019 свідчать про жахливий стан дороги по вул.Нижньоюрківська.

А те, як громадяни змушені псувати підвіску та колеса своїх авто на вул. Нижньоюрківська, можна побачити на відео:

Микола Дубовик опікується Подільським районом з 1991 року, а на посаді першого заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває з 2014 року. Навряд чи він не знає про справжній стан дороги на вул. Нижньоюрківська. Скоріш за все чиновник дійсно вважає, що така ситуація з дорогами є нормальною.

Схоже, реформа дорожньої галузі виявилась лише черговою схемою з розподілу коштів. Гроші на дороги, принаймні в столиці, так і не надійшли.

Нагадаємо, що якщо ви побачили яму на дорозі - телефонуйте в поліцію.