Хоча лише на 2% в порівнні з лютим минулого року.

У найкоротшому місяці року в Україні на облік було поставлено 5,7 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація “Укравтопром”. Таким чином, у порівнянні з лютим 2018 року ринок нових авто зменшився на 2%. Втім, це на півтисячі одиниць більше, аніж у січні 2019-го.

Лідером ринку стала французька марка Renault, нові легкові автомобілі якої в минулому місяці отримали 728 реєстраційних номерів (на 36% більше, ніж в лютому-2018).

Друге місце з результатом 719 реалізованих машин посіла японська марка Toyota (+3%).

На третій позиції KIA, автомобілі якої обрали 602 покупці. У порівнянні з лютим 2018 року реєстрації нових KIA підскочили в 4 рази. Четверте місце і 19-відсоткове зростання у Hyundai – 404 авто.

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Замикає п’ятірку лідерів лютого 2019 року Nissan з результатом 397 автомобілів (+8%).

Також в ТОП-10 рейтингу марок лютневого ринку нових легкових автомобілів увійшли: Skoda – 355 шт. (-2%); Volkswagen – 343 шт. (-59%); Mazda – 189 шт. (-4%); BMW – 176 шт. (+72%); Peugeot – 163 шт. (+19%).

Звання бестселера лютого заслужив автомобіль KIA Sportage, вибір на якому зупинили 413 українських автомобілістів.

Всього з початку року автомобільний парк України поповнили 11 тис. нових легкових авто, що на 12% менше, ніж за перші два місяці минулого року.

Нагадаємо, чому український авторинок - один з найперспективніших в світі.