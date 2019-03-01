Хотя лишь на 2% по сравнению с февралем прошлого года.

В самом коротком месяце года в Украине на учет было поставлено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром". Таким образом, по сравнению с февралем 2018 рынок новых автомобилей уменьшился на 2%. Впрочем, это на полтысячи единиц больше, чем в январе 2019-го.

Лидером рынка стала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в прошлом месяце получили 728 регистрационных номеров (на 36% больше, чем в феврале 2018).

Второе место с результатом 719 реализованных машин заняла японская марка Toyota (+ 3%).

На третьей позиции KIA, автомобили которой выбрали 602 покупателя. По сравнению с февралем 2018 регистрация новых KIA подскочила в 4 раза. Четвертое место и 19-процентный рост в Hyundai – 404 автомобиля.

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Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 Nissan с результатом 397 автомобилей (+ 8%).

Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda – 355 шт. (-2%) Volkswagen – 343 шт. (-59%); Mazda – 189 шт. (-4%) BMW – 176 шт. (+ 72%); Peugeot – 163 шт. (+ 19%).

Звание бестселлера февраля заслужил автомобиль KIA Sportage, выбор на котором остановили 413 украинских автомобилистов.

Всего с начала года автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.

Напомним, почему украинский авторынок – один из самых перспективных в мире.