Очередь в Польше на въезд в Украину достигает 15 км, время ожидания – несколько суток.

Пользователь Дмитрий Марзони выложил в соцсети Фейсбук видео очереди автомобилей до украинской границы. На видео – сотни автомобилей, которые стоят на обочине к контрольно-пропускному пункту с Украиной на территории Польши. В очереди – как довольно старые авто, так и почти новые, много машин на лафетах (скорее всего – после ДТП).

Причина такой очереди – 22 февраля заканчивается льготный период по уплате акциза при растаможивании автомобилей. После этой даты акциз вырастет вдвое, другие платежи останутся неизменными.

Смотрите видео очереди автомобилей на растаможку:

Напомним, как правильно растаможить авто.