По состоянию на 25 февраля поступления от растаможки автомобилей на иностранной регистрации составили почти 13,6 млрд гривен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

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Президент напомнил, что 22 февраля завершился льготный период, в течение которого растаможить авто с иностранной регистрацией можно было по льготной ставке 0,5 акцизного сбора.

"Была предложена общая позиция, что вся сумма от "евроблях" должна пойти в Пенсионный фонд", – напомнил Порошенко.

"Результат сегодняшнего дня: всего через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд гривен. В том числе почти 6 млрд гривен по программе старых авто, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров", – заявил он.

"22 истек срок льготной растаможки. Сегодня, 25 февраля, мы собрались, чтобы обеспечить выплаты этих денег пенсионерам", – сказал президент.

Напомним, что на 2019 год доходная часть бюджета пенсионного фонда Украины составляет 398,2 млрд. гривен. То есть 13,6 млрд гривен. полученных от растаможки это примерно 3,5% от доходной части ПФ.