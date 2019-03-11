Стала відома статистика реєстрацій автомобілів з пробігом, які завезли українці у лютому 2019 року.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду в минулому місяці був Volkswagen. У лютому українські номери встиг отримати 17971 “народний” німецький автомобіль.

На другому місці за кількістю реєстрацій - Opel, далі йдуть Audi, BMW та Renault.

Рейтинг вживаних авто, які були зареєстровані в Україні в лютому 2019 року:

Місце Марка Реєстрації, шт. 1 Volkswagen 17971 2 Opel 9420 3 Audi 7608 4 BMW 6442 5 Renault 6120

Нагадаємо, які авто українці найчастіше здавали в металобрухт.