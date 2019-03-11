Стала відома статистика реєстрацій автомобілів з пробігом, які завезли українці у лютому 2019 року.
Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду в минулому місяці був Volkswagen. У лютому українські номери встиг отримати 17971 “народний” німецький автомобіль.
На другому місці за кількістю реєстрацій - Opel, далі йдуть Audi, BMW та Renault.
Рейтинг вживаних авто, які були зареєстровані в Україні в лютому 2019 року:
|
Місце
|
Марка
|
Реєстрації, шт.
|
1
|
Volkswagen
|
17971
|
2
|
Opel
|
9420
|
3
|
Audi
|
7608
|
4
|
BMW
|
6442
|
5
|
Renault
|
6120
Нагадаємо, які авто українці найчастіше здавали в металобрухт.