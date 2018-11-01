На іграшкову машинку дають довічну гарантію.

Всесвітньо відомий виробник іграшок Hot Wheels випустив мініатюрний Tesla Roadster – копію машинки, котру Ілон Маск відправив у космос.

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Tesla Roadster Ілона Маска, котрий був запущений на Марс з ракетою SpaceX, одразу ж став світовим мемом – зображення машини на орбіті Землі друкували на футбоках та чашках, використовували у рекламі чого завгодно, а тепер увіковічили у масштабі 1:64. Нажаль, на торпедо мініатюрної копії Родстера від Hot Wheels немає зе мініатюрнішої копії машини, як було у справжнього космічного Roadster. Усе решта – як у справжнього.

На оберті упаковки Hot Wheels Tesla Roadster вказано кілька цікавих фактів:

- максимальна швидкість: 124 000 км/год (77 тис км/год);

- пробіг: більше 8 мільйонів км та продовжує зростати (5 млн миль);

- Ракета-носій: SpaceX Falcon Heavy.



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