Гарна іграшка для тих, кому замало розкоші і потужності звичайного "Фантом".

Не так вже й багато можна покращити в автомобілі, який знаходиться на вершині свого класу. Та у тюнінг-ательє Mansory спромоглись дещо додати Rolls-Royce Phantom.

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Mansory прикрасили кузов Phantom таким чином, аби він виглядав більш “шляхетним”. Повний обвіс для кузова плюс величезні колісні диски зробили свою справу. Ззаду витвір тюнерів можна упізнати за парою здвоєних вихлопних патрубків.

Фото: Mansory Rolls-Royce Phantom / Mansory

Всередині кожен клаптик автомобіля був заново обшитий найліпшими матеріалами для оздоблення, включаючи діаманти. Продуктивність Phantom також не залишили поза увагою. Твін-турбо V12 генерує 602 к.с.

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