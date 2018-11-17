На продаж виставлено прототип 2001 року Ford F-150 Lightning Rod.

Автовиробники свої концепти виставляють на продаж нечасто. Однак зараз поціновувачі Ford мають можливість придбати майже повнолітній концепт спортивного пікапа.

Також цікаво: Красу київських заторів показали на фото та відео

Гарний, як цукерочка F-150 Lightning Rod оснащений 5,4-літровим V8. Фордівська вісімка у концептуального пікапа поєднана з 4-ступеневою автоматичною трансмісією. Можливо компанії “Форд” слід замислитись над старою ідеєю знову? Йому б електричну силову установку – був би готовий конкурент для пікапа Tesla.

Фото: концепт Ford F-150 Lightning Rod 2001 року / Barrett-Jackson

Концепт довгий час знаходився у приватній колекції Браяна Франка, а зараз Ford F-150 Lightning Rod виставлено на аукціоні Баррет-Джексон у Скоттсдейлі. У описі лоту зазначено, що автомобіль не має допуску для експлуатації на дорогах загального користування США. Вартість лоту поки не оголошена.

Також цікаво: 13 колекційних BMW в ідеальному стані продають за 2,3 мільйони доларів