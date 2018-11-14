Обидва седани покажуть на автошоу у Лос-Анджелесі.

Компанія Toyota оприлюднила кілька фото та відео про нові Camry TRD та Avalon TRD, котрі готує до показу у Лос-Анджелесі.

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Повну інформацію про обидві новинки японці розкриють наприкінці листопада, а поки що можемо поглянути, чи будуть вони варті очікування.

Фото: Toyota Camry TRD та Toyota Avalon TRD / Toyota

На офіційних знімках можна побачити багато кузовних детялей чорного кольору, включаючи обвіси та спойлери. Чорні диски, як і завше, також є частиною TRD-пакетів. А Camry на додачу ще й корму злегка оновили, підкресливши новим дифузором з фірмовим TRD-вихлопом.



Ходять чутки, що інженери, які працювали над версією Camry для NASCAR, доклали руки і до 300-сильного V6 для обох автомобілів. Подробиць доведеть зачекати пару тижнів.

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