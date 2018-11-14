Вранці в середу, 14 листопада, Київ знову стоїть у корках, викликаних проведенням ремонтних робіт і ДТП на дорогах. Про це повідомляється на сервісі Google Maps.

Інтенсивність корків в деяких районах столиці оцінюється в 7 балів. Сама проблематична ситуація склалася в районах станцій метро "Дарниця" та "Лівобережна". Тут машини, які застрягли в заторах, рухаються зі швидкістю близько 3 кілометрів на годину.

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ДТП спровокували тягучки на Дарницькому шосе і проспекті генерала Ватутіна. Ремонтні роботи – в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки". Також невеликі затори спостерігаються на проспекті Перемоги в районі станцій метро "Святошин" і "Житомирська" та в Голосіївському районі біля станцій метро "Іподром" і "Голосіївська".

Є складнощі проїздом мостів. Багато аварій і корки на Московському (Північному) мосту в сторону правого берега. Ускладнено проїзд по мосту Патона, Дарницькому і Південному мостах. Синоптики прогнозують опади у вигляді шести сантиметрів снігу.