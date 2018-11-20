По різним містам України триває акція протесту водіїв на єврономерах. У столиці автомобілісти з'їхались під будівлю Верховної Ради і заблокували дороги в центрі міста. Вулиця Грушевського перекрита для всього транспорту.

Серед вимог активістів - прибрати з нового закону про розмитнення вік автомобілів. Адже часом машини настільки старі,що розмитнювати їх за новим законом стане невигідно.

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Також під Верховною Радою встановили понівечений позашляхових. Цю "євробляху" спалив один із активістів руху на знак протесту проти ухвалених народними депутатами норм. Він пояснив, що знищити авто, придбане за 1500 євро, дешевше, ніж розмитнити машину за новим законом.