Японці розкрили першу інформацію про популярну модель.

Офіційна прем'єра нового покоління Mazda3 відбудеться наприкінці цього місяця на автошоу у Лос-Анджелесі. Судячи з тізера, компанія готується представити одразу дві кузовні модифікації.

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28 листопада – у перший день роботи автосалону, Mazda обіцяє розкрити усі подробиці про нову “Трійку”. Тізер натякає, що ми побачимо і хетчбек, і седан.

Наразі мало що відомо про новинку, японцям вдалось тримати усе в таємниці. Відомо, що нова генерація Mazda3 буде побудована на “архітектурі нового покоління”, яка отримала назву Skyactiv-Vehicle. У Mazda говорять про баланс між керованістю і комфортом, а також “передових двигунах” сімейства Skyactiv.

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