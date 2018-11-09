Дводверки втрачають популярність у всіх класах, окрім суперкарів. Ауді розглядає можливість кардинального рішення у відношенні ТТ.

Чутки про чотирьохдверне купе Audi TT Sportback ходять з тих пір, як однойменний концепт був показаний на Паризькому автосалоні у 2014 році. Чотири роки потому німці повернулись до своїх відкладених планів.

Роботи над чотиридверною Audi TT були припинені через брак коштів, викликаний дізельгейтом. Зараз фінансове становище концерну стабілізується тож про концепт знову згадали.

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У 2014-му купе ТТ планували трансформувати у три версії: купе з двома дверима, купе-кабріолет та чотиридверне купе. Однак, виданню Моtor1 вдалось дізнатись, що нове покоління купе буде виключно чотиридверним.

Фото: Audi TT Sportback Concept / Audi, Motor1

За останні кілька років купе TT дуже втратило у попиті. Якщо десять років тому в Європі продавалося майже 40 тисяч машин на рік, то минулого Audi вдалось збути лише 16 тисяч ТТ. Як і у випадку з тридверними хетчбеками, класичні купе втрачають популярність, а чотиридверний кузов видається більш практичним і бажаним для покупців.

У якості платформи для Audi TT нового покоління буде використовуватися оновлена ​MQB, а габарити TT Sportback повинні бути такими ж, як у концепту на фотографіях. В якості двигуна, швидше за все, буде обрана гібридна силова установка.

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