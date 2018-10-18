Останні два концепти під маркою FNR були досить близькими до реальності, хоч і футуристичними.

General Motors подала заявку в патентне відомство США на продовження терміну прав на бренди FNR та Chevrolet FNR.

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Ці назви компанія використовувала для презентації в Китаї двох концептів. Оригінальний концепт FNR (що означає Find New Roads) дебютував на автосалоні в Шанхаї у 2015 році. Це футуристичне купе автономного електрокара.

Фото: Chevrolet FNR / Chevrolet

Через два роки, знову ж у Шанхаї, компанія Chevrolet представила ще один концепт – FNR-X. Це був більш реалістичний кросовер, який демонстрував аеродинамічні технології наступного покоління, включаючи активні передній і задній спойлери, пороги та колісні диски, спиці яких закривалися на високій швидкості для зменшення опору.

Фото: Chevrolet FNR-Х / Chevrolet

Сподіваємось на одному з найближчих автошоу у Китаї побачити новий концепт під брендом FNR.

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