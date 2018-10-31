180 позашляховиків Nissan Patrol покружляли в пустелі один за одним, створивши фігуру пустельного сокола.

Подія, яка була занесена в Книгу рекордів Гіннеса, має назву "Найбільший скоординований автомобільний танець".

На що лишень не підуть маркетологи, щоб привернути увагу до продукту, до якого важно привернути увагу чимось іншим. У Nissan вирішили ставити безглузді рекорди. Один з них створили 24 жовтня у одній з пустель на Близькому Сході.

180 автомобілів Nissan Patrol різних поколінь вистроїли у два ряди, які їздили навпроти іншого по спеціальній траєкторії, яка нагадувала обриси пустельного сокола.

Це вже шостий рекорд з цієї серії татретій для моделі Patrol – попередній стосувався швидкісного виїзду на піщану дюну.

Нагадаємо, що мотоцикл, заправлений горілкою, встановив рекорд швидкості.