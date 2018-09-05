Це, напевно, кращий спосіб використання спиртовмісної рідини для байкера.

Райан Монтгомері кілька місяців лагодив старенький Yamaha XS650 родом з 1980-х та переобладнував його для роботи на альтернативному пальному. А результатом його старань став рекорд швидкості на соляному озері.

Монтгомері – аматор, котрий раніше ніколи не брав участі у перегонах на мотоциклах і не вмів їх ремонтувати. Так одного разу йому пощастило знайти понівечений Yamaha XS650 у пустелі. Притягши його до своєї майстерні, американець вирішив полагодити двоколісного “коня”.

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Фото: Оригінальний Yamaha XS650 / Аutoevolution

Підключивши до справи друзів, Монтгомері витратив чимало часу і більше 6 тисяч доларів на побудову мотоцикла, що працює, фактично, на самогоні. Чому саме таке пальне? Тому що Райан Монтгомері є власником винокурні і такого добра в нього чимало.

Свій мотоцикл Райан назвав “Раптова мудрість” на честь одного зі своїх напоїв. На озері Бонневіль він розраховував “розкочегарити” байк до 98 миль на годину (157,7 км/год) та несподівано досяг відмітки у 113 миль на годину (181,8 км/год).

Сп’яніння від успіху в Райана тривало недовго, оскільки вже через три дні інші ентузіасти на тому ж соляному озері змогли розігнати Honda CB750 випуску 1974 року до 230 км/год. Щоправда пальне в них було звичайне.

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