Ретро-футуристичний скутер надійде у продаж на початку наступного року.

Vespa – без перебільшення, легенда, ікона стилю у світі мопедів. Мільйони оригінальних скутерів, десятки мільйонів копій та клонів; Vespa випускається концерном Piaggio з 1946 року. І зараз настав час для змін. Добре, що усі вони – всередині.

Зовні Vespa Elettrica виглядає так само, як і звичайні мопеди з бензиновими двигунами – ми вважаємо, що це вдале рішення, адже гарнішого скутера ще ніхто не створив.

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Фото: Piaggio Vespa Elettrica / Piaggio Group

Elettrica матиме літій-іонний акумулятор та електродвигун, котрий забезпечит “постійну” потужність у 2 кВт та пікову у 4 кВт при максимальному крутному моменті у 200 Нм. Заряду батареї вистачить приблизно на 100 км, а зарядити мопед можна буде за 4 години від звичайної розетки.

Компанія також готує гібридний скутер Elettrica X, що поєднує акумулятор, генератор та з бензиновй двигун. Така модель зможе долати начистій електричній енергії до 50 км.

Elettrica та Elettrica X отримають можливість інтеграції зі смартфонами, керувати функціями котрих можна буде через 4,3-дюймовий кольоровий TFT-дисплей. На екран виводяться показники самого мопеда, такі як швидкість та запас енергії у акумуляторі, а також виводяться сповіщення про вхідні дзвінки та повідомлення. Для ще більшої зручності та безпеки клієнтам запропонують також шолом із вбудованими навушниками та інтерфейсом Bluetooth.

Piaggio Group обіцяє вивести новинку на ринок на початку наступного року. Орієнтовна вартість Vespa Elettrica складатиме близько 6000 євро.

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