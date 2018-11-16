Це новий кросовер японської марки, що посяде місце у лінійці між CR-V та Pilot.

27 листопада на автошоу у Лос-Анджелесі відбудеться прем'єра нового кросовера Honda Passport. Новачок має стати суперником Subaru Forester та йому подібних.

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Лінійку моделей Honda найближчим часом поповнить новий член родини компактний кросовер Passport, котрий займе місце між моделями CR-V та Pilot.

Фото: тізери нового Honda Passport / Honda

До цього часу компанія оприлюднила два тізерних фото та коротке відео, котрі залишають більше запитань, ніж відповідей.



З того, що можна побачити, можна сказати лише, що на даху машини будуть багажник і люк, як данина старій Honda Passport. Оформлення корми, судячи з останнього тізеру, буде не схожим ні на Pilot, ні на CR-V.



Фото: Honda Passtort 1989- 1997 / Honda

Випуск Honda Passport налагодять у США на заводі Honda в Лінкольні, штат Алабама.

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