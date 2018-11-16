Черговий тізер демонструє вузьку передню оптику новинки.

Це вже другий тізер від Kia, що демонструє дизайн нового крос-хетча. Дебют нового Soul 2020 модельного року відбудеться наприкінці місяця у Лос-Анджелесі.

Спершу корейці показали задню стійку новинки. Тепер можемо побачити частинку “обличчя” нового Soul. Kia обіцяє “надзвичайну універсальність для кожного”, що слід розуміти, як збільшення внутрішнього простору та ширші можливості трансформації салону Soul нового покоління.

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Наразі відомо, що крос-хетчбек отримає чотирициліндровий атмосферник 2.0 у якості базового мотора, у той час як турбований 1.6 потужністю близько 200 к.с. відстоювати честь моделі у верхньому ціновому сегменті. Дволітровий мотор поєднуватиметься з 6-ступеневою “механікою” або “автоматом” на стільки ж швидкостей, а в пару потужнішому двигуну буде виділено семиступінчата АКП з подвійним зчепленням. Новому компактному крос-хетчу опційно буде запропонована система повного приводу, така ж, як у Hyundai Kona.

Наявність декількох силових агрегатів, у тому числі турбонаддувних двигунів та електричних варіантів з нульовим викидом, має забезпечити новому Soul сталий попит, вважають його творці.



Фото: авторський рендер 2020 Kia Soul / Carscoops

Нове покоління Kia Soul вийде на європейський ринок наступного року. Детальні характеристики нової моделі та ціни будуть оголошені під час презентації.

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