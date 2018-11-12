На ефектному зображенні фанати моделі зможуть знайти кілька відмінностей.

Вже зовсім скоро – на автосалоні в Лос-Анджелесі, Toyota представить оновлений Prius. Зараз можемо побачити лише художній тізер, та він багатообіцяючий.

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Одна картинка може розповісти уважному глядачу чимало. По-перше, автомобіль зображено у зимніх умовах – найстрашніших для гібридів та електрокарів. Це може означати, що інженерам вдалось так чи інакше посилити акумулятори, для забезпечення більшого пробігу на одній зарядці. По-друге, за оптимістичним прогнозом, у “Пріус” може з’явитись повний привід. Нарешті останнє – новий Toyota Priusпоступово змінює форму кузова.

Фото супроводжує підпис “Сніг уже тут, зима поруч, та Toyota Prius 2019 модельного року однаково добре почувається на засніженій і на сухій дорозі”. Саме цей напис викликав чутки про те, що Prius може отримати повнопривідну трансмісію від RAV4, з яким він побудований на одній платформі.

Ще одне припущення: моделі можуть додати кілька міліметрів дорожного просвіту і обладнати кузов захисним пластиком, а колеса – агресивними шинами. Кросовери сьогодні популярні, а з таким кузовом Пріус може бути чим завгодно.

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