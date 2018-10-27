За кілька годин до офіційної презентації фотографії новинки потрапили у ЗМІ.

Наступник легендарного McLaren F1 – McLaren Speedtail, показався на фото за кілька годин до офіційної презентації.

Суперкар має видовжений силует та плавні хвилясті лінії кузову. Корма автомобіля виконана у формі качиного хвоста – у перекладі з англійської назва моделі означає “швидкісний хвіст”.

Також цікаво: Porsche 911 пофарбували на 94 тисячі доларів

McLaren Speedtail має активні аеродинамічні елементи. Як і McLaren F1, нове купе є тримісним. Крісло водія розміщено по центру, а пасажирські сидіння – з боків. Віртуальна панель приладів доповнена двома великими дисплеями обабіч водія.

Фото: McLaren Speedtail / Jalopnik

Характеристики McLaren Speedtail поки що повністю не розкриті. Відомо, що гібридна силова установка автомобіля складатиметься з 4-літрового V8 з парою турбін та електромотора, а загальна віддача її становитиме близько 1000 к.с.. Максимальна швидкість сягатиме більше 360 км/год.

McLaren збирається випустити усього 106 “Спідтейлів” – стільки ж було зібрано машин попередньої серії McLaren F1. Навіть якщо ви маєте 2,1 мільйони доларів, ви вже втратили шанс придбати собі новий Speedtail, оскільки усі 106 ще не збудованих машин вже розкуплені.

Також цікаво: Яйце Фаберже стане бонусом для покупця Rolls-Royce