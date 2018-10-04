В Украине стартовали продажи нового поколения Jeep Wrangler. Технически автомобиль претерпел множество изменений, но его философия осталась прежней – это настоящий внедорожник готовый к приключениям.

Внешность у нового Wrangler нарочито грубая, но в ней просвечиваются современные технологии. Брутальные петли капота и дверей, съемная крыша и совершенно плоское лобовое стекло сочетаются с современной диодной оптикой, которая тоже выполнена в брутально-военном стиле.

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Теперь под капотом установлен бензиновый 2-литровый двигатель с двумя турбинами. Он обладает мощностью 272 л.с. и выдает 400 Нм крутящего момента. Классический 8-ступенчатый “автомат” передает эти усилия через “разатку” на неразрезные мосты с блокировками. Проходимость у нового Wrangler превосходная.

В салоне Jeep Wrangler также нарочито брутален. Но современные технологии ему не чужды. Подтверждает это 8,4-дюймовый тач-скрин монитор с массой возможностей.

В Украине новый Jeep Wrangler доступен в 3-х и 5-дверых версииях в комплектациях Sport, Sahara и Rubicon. Прайс стартует от 1 403 000 грн. Цены на 5-дверные версии начинаются с 1 581 000 грн. Лучше всех подготовленная к бездорожью модификация Rubicon обойдется в 1 767 000 грн.