Автовласники, які особливо відповідально ставляться до своєї машини, взимку в пориві турботи прагнуть закутати її від холоду – якщо не всю, то хоча б двигун. Чи потрібно це робити і як утеплити моторний відсік і радіатор в принципі?

Здавалося б, сенс в утепленні автомобіля взимку є, і методів за роки експлуатації старої техніки в нашій країні вироблено предостатньо. Та наскільки виправдані заходи щодо утеплення з інженерної точки зору? Отже, для чого різні водії прагнуть утеплити моторний відсік?

Сучасні автомобілі розраховані на експлуатацію при морозах до -30°С...-40°С, але умови цієї експлуатації бувають такими різними…

Щоб зберегти тепло прогрітого двигуна і полегшити наступний пуск. Щоб скоротити час прогріву холодного мотора. Щоб не дати двигуну охолонути під час руху.

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Всі ці прагнення часто обгрунтовані і мають право на існування, хоча в кожному випадку є істотні зауваження. Про них і поговоримо.

Зберегти тепло

Почнемо з того, що деякі автомобілі вже з заводу укомплектовані теплоізоляцією моторного відсіку – шаром м'якого тепло- і звукоізоляційного матеріалу, наклеєного або механічно прикріпленого до металу капота. На жаль, на український ринок багато моделей надходять без такого корисного оснащення. Але сенс в ньому безумовно є: навіщо ж втрачати тепло, отримане від згоряння оплаченого вами бензину або дизпалива?

Штатною теплоізоляцією капота комплектуються далеко не всі машини, що поставляються на український ринок

Якщо двигун на морозі буде довго залишатися теплим, то й наступний пуск буде легшим (стартер відніме в акумулятора менше енергії), і час прогріву двигуна до робочої температури скоротиться (тобто буде витрачено менше палива).

Особливе значення утеплення моторного відсіку має для автомобілів, що працюють на газі і для сучасних дизельних машин. У першому випадку прискорений прогрів мотора означає більш короткий час роботи на дорогому бензині, у другому – більш швидкий прогрів салону, з чим у багатьох сучасних дизельних машин великі проблеми.

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Звичайно, яке ефективне утеплення ви б не застосували, зберегти тепло в залишеному до ранку моторі не вийде, і в даному розрізі користь від теплоізоляції буде тільки при перервах у щоденних поїздках.

Ще один, попутний плюс від утеплення капота: при його достатній якості на капоті не тане сніг, тобто не утворюється лід, і не псується передчасно лакофарбове покриття.

Що стосується технічної сторони питання, вирішуючи, як утеплити моторний відсік, перш за все враховуйте правила пожежної безпеки. Під капотом достатньо умов, що можуть спровокувати загоряння такого чужорідного тіла, як виготовлений вами з підручних засобів утеплювач: ковдри, войлока, старої куртки тощо. Якщо щось подібне потрапить на вихлопний колектор або обертаючі шківи приводів навісного обладнання, біди не уникнути.

Для деяких популярних в країні моделей можна придбати готові комплекти додаткової шумо-, теплоізоляції

Тому найкраще надійно зміцнити шар відповідного ізолюючого матеріалу на капоті. Для популярних моделей авто можна знайти в продажу готові комплекти самоклеючого звуко-, теплоізолюючого матеріалу, вирізані за формою вікон капота.

Войлок – старомодний, але ефективний матеріал для зимового апгрейда. Щоб уникнути дотику до двигуна, власники туго натягують його на деталі, що виступають в підкапотному просторі

Деякі власники туго натягують щільний матеріал над усім отвором підкапотного простору, використовуючи упори капота і болти кріплення передніх крил.

Проти протягу

Ще один шлях вплинути на температурний режим під капотом в зимовий час – встановити того чи іншого роду заслінки перед радіатором.

Такий екран особливо важливий в морозну погоду, коли під час руху на швидкості потік крижаного повітря перешкоджає швидкому прогріванню силового агрегата, а у випадку з деякими сучасними дизелями навіть знижує вже набрану температуру (наприклад, у деяких моделей VW Group).

Для деяких автомобілів існують оригінальні штатні заглушки радіаторних грат

Однак, тут потрібно мати на увазі, що у випадку з кожною конкретною моделлю автомобіля ситуація може бути різною. Так, у деяких моделей офіційно передбачені штатні зимові заглушки решіток в облицюванні передка (наприклад, багато моделей Peugeot і Citroen). З іншого боку, у інших автомобілів закрита наглухо передня решітка порушує задуманий конструкторами порядок руху повітря в підкапотному просторі – і це може призвести до перегріву двигуна або АКП навіть у холодну пору.

Вибір неоригінальних екранів, що закривають шлях холодному повітрю під капот, теж широкий. Але важливо не перегріти мотор через "герметизацію”

Між тим, у продажу зустрічаються неоригінальні заглушки для багатьох популярних автомобілів, зручні для монтажу і досить привабливі стилістично. Якщо ви використовуєте такий зимовий апгрейд, в перші кілька днів стежте за температурою двигуна, особливо під навантаженням.

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А ось по-старому закривати фанеркою або шматком картону безпосередньо радіатор слід з побоюванням. По-перше, між саморобним екраном і теплообмінником потрібно обов'язково залишити простір, через який увімкнений вентилятор зможе забирати свіже повітря для охолодження радіатора – інакше не уникнути перегріву. По-друге, частину радіатора рекомендується залишити незакритою, особливо, якщо у вас в передку розміщений також радіатор автоматичної трансмісії.

Не можна

Накривати безпосередньо двигун, і неважливо чим – старою фуфайкою або яким-небудь сучасним матеріалом. Це може призвести до пожежі, тобто – до втрати автомобіля, а в гіршому випадку і травмування людей. Закривати радіатор картоном, фанерою або плівкою впритул і повністю. Рано чи пізно системі охолодження буде потрібна “допомога” радіатора, і двигун може перегрітися раніше, ніж ви помітите зростання температури, знайдете місце для зупинки і приберете теплообмінник. Заправляти систему охолодження водою або розведеним антифризом, покладаючись на посилене утеплення моторного відсіку. Навіть у невеликий мороз вода може замерзнути в якомусь віддаленому “куточку” системи – і вивести її з ладу.

Найпростіший варіант – лист стандартного ізолюючого матеріалу з відбиваючим покриттям, "прищіпнутий" відповідними пістонами до підсилювачів капота.

Рекомендація Авто24

Утеплювати моторний відсік однозначно варто. Особливо якщо у вас автомобіль з ГБО, дизелем або ви просто звикли рахувати гроші. Що стосується екрану на радіаторній решітці – це справа індивідуальна, приймайте рішення, виходячи з вищенаведеної інформації.

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