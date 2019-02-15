Один лиш недолік у цього карбонового дива – покататись містом у ньому не вийде.

Стартап із США під назвою Vandal Cars збудував дуже гарний і дуже швидкий трековий спортивний автомобіль, назвавши первістка One.

Справжня магія цифр чи, принаймні, багатий символізм: одномісний Vandal One має питому потужність 1:1 і є першим автомобілем новонародженого бренду. Та значно важливіше, що його характеристики, при вмілому управлінні, можуть забезпечити пілоту не одну легку перемогу на треку. Головними суперниками нового спорткара на треку будуть однокласники від Ariel, KTM, Radical, BAC та VUHL.

Також цікаво: 1750-сильний SSC Tuatara звучить, як розгніваний тиранозавр Рекс

Первісток Vandal Cars ледь не повністю складається з карбону, що забезпечує йому вагу у 555 кілограмів. Форма і компонування автомобіля нагадують боліди Формула 1, а значить з аеродинамічними показниками та управлінням у нього також усе має бути гаразд.

Фото: трековий спорткар Vandal One / Vandal Cars

У якості силового агрегата “Вандал Один” використовує 2-літровий бензиновий турбомотор від хетчбека Honda Civic Type R. Такий самий двигун використовує і близький конкурент новачка – Ariel Atom 4, однак у того двигун розвиває 320 сил, тоді як інженери Vandal витисли з мотора 340 коней. І навіть більше, якщо мова про версію One R, у якої мотор продукує 560 кінських сил.

Двигун поєднується з 6-ступінчатою секвентальною коробкою передач Sadev. Підвіска побудована за схемою, яка застосовується на машинах Формули 1, а вже в базову комплектацію Vandal One входять регульовані амортизатори і стабілізатори поперечної стійкості. Гальма дозволяють розвивати до 2G перевантаження. 18-дюймові колеса комплектуються покришками Pirelli.

Для трекової машини запропонований і фірмовий комплект телеметрії, що дозволяє контролювати всі показники роботи силової установки та інших вузлів і агрегатів. Крім того, в Vandal Cars анонсували додаток для дистанційного навчання водінню на гоночному треку.

Також цікаво: Вдала помилка: з конструктора Lego Porsche 911 GT3 RS зібрали Lancia Stratos