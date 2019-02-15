Один лишь недостаток у этого карбонового чуда – покататься по городу в нем не получится.

Стартап из США под названием Vandal Cars построил очень красивый и очень быстрый трековый спортивный автомобиль, назвав первенца One.

Настоящая магия цифр или, по крайней мере, богатый символизм: одноместный Vandal One имеет удельную мощность 1:1 и является первым автомобилем новорожденного бренда. И гораздо важнее, что его характеристики, при умелом управлении, могут обеспечить пилоту не одну легкую победу на треке. Главными соперниками нового спорткара на треке будут одноклассники от Ariel, KTM, Radical, BAC и VUHL.

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Первенец Vandal Cars едва ли не полностью состоит из карбона, что обеспечивает ему вес в 555 килограммов. Форма и компоновка автомобиля напоминают болиды Формула 1, а значит с аэродинамическими показателями и управлением у него тоже все должно быть в порядке.

Фото: трековый спорткар Vandal One / Vandal Cars

В качестве силового агрегата “Вандал Один” использует 2-литровый бензиновый турбомотор от хэтчбека Honda Civic Type R. Такой же двигатель использует и близкий конкурент новичка – Ariel Atom 4, однако у того двигатель развивает 320 сил, тогда как инженеры Vandal выжали из мотора 340 лошадей. И даже больше, если речь о версии One R, у которой мотор продуцирует 560 лошадиных сил.

Двигатель сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Подвеска построена по схеме, которая применяется на машинах Формулы 1, а уже в базовую комплектацию Vandal One входят регулируемые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормоза позволяют развивать до 2G перегрузки. 18-дюймовые колеса комплектуются покрышками Pirelli.

Для трековой машины предложен и фирменный комплект телеметрии, что позволяет контролировать все показатели работы силовой установки и других узлов и агрегатов. Кроме того, в Vandal Cars анонсировали приложение для дистанционного обучения вождению на гоночном треке.

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