Покупатель сможет забрать авто, как только оплатит покупку.

На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe. Купить его не сложнее, чем банку газировки.

Главная идея заключается в том, что теперь будущему владельцу не придется идти в дилерский центр и торговаться с его сотрудником по цене. Стоимость представленного в автомате электрокара окончательная, никаких опций за доплату будущему владельцу предлагать не будут.

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Недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников сказали, что в процессе покупки автомобиля их отталкивает именно отсутствие понимания итоговой стоимости машины – после общения с менеджером ценник может измениться достаточно сильно за счет прибавления опций, которые не всегда нужны покупателю.

По мнению клиентов, если бы автомобили продавались онлайн, ценообразование стало бы более прозрачным и последовательным – они бы сами могли изучить все доступные опции и с добавлением каждой из них сразу могли видеть, как меняется конечная стоимость машины.

Напомним, что в Киеве работает онлайн-карта нарушителей парковки.​​​​​​​