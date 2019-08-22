Покупець зможе забрати авто, як тільки оплатить покупку.

На одній з вулиць Лондона встановили незвичайний вендінговий апарат, в якому знаходиться автомобіль Renault Zoe. Купити його не складніше, ніж банку газованої води.

Головна ідея полягає в тому, що тепер майбутньому власникові не доведеться йти в дилерський центр і торгуватися з його співробітником щодо ціни. Вартість представленого в автоматі електрокара остаточна, ніяких опцій за доплату майбутньому власнику пропонувати не будуть.

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Нещодавно у Великій Британії проводили опитування і більшість учасників сказали, що в процесі покупки автомобіля їх відштовхує саме відсутність розуміння підсумкової вартості машини - після спілкування з менеджером цінник може змінитися досить сильно за рахунок додавання не опцій, які не завжди потрібні покупцю.

На думку клієнтів, якби автомобілі продавалися онлайн, ціноутворення стало б більш прозорим і послідовним - вони б самі могли вивчити всі доступні опції і з додаванням кожної з них відразу бачити, як змінюється кінцева вартість машини.

Нагадаємо, що в Києві працює онлайн-карта порушників паркування.