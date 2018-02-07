Виписаний за оформлену онлайн-автоцивілку штраф скасовано.

Постанова працівника патрульної поліції Києва про притягання до відповідальності водія, який пред’явив замість паперового полісу автоцивілки електронний, скасована. Таким чином поліцейські виправили свою помилку та відтепер мають визнавати електронний поліс за дійсний.

Справа почалася 28 квітня 2018 року, коли лейтенант поліції виписав постанову про адміністративне порушення та наклав штраф за відсутність обов’язкового полісу громадянсько-цивільної відповідальності автовласників (ОСГПО) на водія, який замість паперового пред’явив електронний поліс.

Зазначимо, що в базі даних поліції існує можливість перевірки наявності полісів, однак лейтенант чомусь нею не скористався. Відтак він наклав штраф на автовласника за відсутність автоцивілки на 425 грн.

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Автовласник подав в поліцію заяву та паперову копію полісу. Заступник начальника столичної поліції постановив скасувати штраф, адже згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 3631 електронний поліс автоцивілки з 07.02.2018 р. має однакову силу з паперовим.

"Керуючись ст. 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову в справі про адміністративне правопорушення серії ВР №113539 скасовано, а справу закрито", - зазначено в постанові поліції.

Нагадаємо, що електронний поліс автоцивілки – теж документ.