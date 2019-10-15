Цзя Юйтінь має заборгував кредиторам 2 мільярди доларів, а повертати їх збирається акціями своєї компанії.

Засновник і головний виконавчий директор багатообіцяючого стартапу Faraday Future Цзя Юйтінь подав до державних органів США заяву про банкрутство, в якій йдеться про його наміри віддати свою частку фірми з виробництва електромобілів, щоб погасити особисті борги.

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Faraday Future заявляє про те, що справа Юйтінь не позначиться на бізнес-операціях компанії. За данними фірми, борг Цзя Юйтіня складає 2 мільярди доларів. Також у повідомленні зазначається, що Юйтінь не буде повністю відсторонений від керівництва компанією, хоча його вплив і зменшитья. Засновник, крім іншого, допоможе Faraday Future підготуватись до першого розміщення акцій на біржі.



Фото: Faraday Future FF91 / Motor1

Нагадаємо, стартап FF – один з багатьох новоявлених гравців на ринку електрокарів, що має амбіції обігнати Tesla. При цьому жодна модель компанії ще не стала на конвеєр. За початковими планами 2017 року, ринковий дебют електрокара люкс-класу під назвою FF91 мав відбутись цього року, однак фірмі завадила фінансова криза. Вийти з неї допомогла порція інвестицій від трасту Evergrande, отримана на початку цього року. Однак вихід первістка марки відкладений щонайменше на рік.

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