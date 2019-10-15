Цзя Юйтинь задолжал кредиторам 2 миллиарда долларов, а возвращать их собирается акциями своей компании.

Основатель и главный исполнительный директор многообещающего стартапа Faraday Future Цзя Юйтинь подал в государственные органы США заявление о банкротстве, в котором говорится о его намерениях отдать свою долю в китайской фирме электромобилей, чтобы погасить личные долги.

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Faraday Future заявляет о том, что дело Юйтиня не скажется на бизнес-операциях компании. По данным фирмы, долг Цзя Юйтиня составляет 2 миллиарда долларов. Также в сообщении отмечается, что Цзя Юйтинь не будет полностью отстранен от руководства компанией, хотя его влияние и уменьшится. Основатель, помимо прочего, поможет Faraday Future подготовиться к первому размещению акций на бирже.



Фото: Faraday Future FF91 / Motor1

Напомним, стартап FF – один из многих новых игроков на рынке электрокаров, у которого есть амбиции обогнать Tesla. При этом ни одна модель компании еще не вышла на конвейер. По первоначальным планам 2017 года, рыночный дебют электрокара люкс-класса под названием FF91 должен был состояться в этом году, однако фирме помешал финансовый кризис. Выйти из него помогла порция инвестиций от траста Evergrande, полученная в начале этого года. Однако выход первенца марки отложен минимум на год.

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