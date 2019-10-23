У найбільшому в світі автомобільному аукціоні Manheim розповідають, що подвоїли свої операції завдяки запуску інтернет-майданчика.

Покупці охоче роблять ставки і покупки в інтернеті, знаючи, що вони захищені, пише WardsAuto з посиланням на представників Manheim.

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Видання повідомляє, що покупці спокійно роблять ставки в Інтернеті, бо в описі вказані всі деталі про виставленому авто. Водночас, якщо виявиться, що в автомобілі не працює двигун, то платник може вимагати компенсації за ремонт або повернути машину.

При цьому відкритий аукціон в якому-небудь місті проводиться куди більш цікаво. Учасники торгів можуть робити ставки не піднімаючи рук, як це прийнято, а просто глянувши на аукціоніста. Річ у тім, що деякі покупці просто не хочуть, щоб інші знали про їхні покупки або виграші.

Судячи з повідомлення, аукціони можуть навіть нагадувати ігри у покер з високими ставками. Деякі учасники, які розуміють, що їхній опонент хоче за будь-яку ціну придбати певний автомобіль, навмисно завищують ставки, щоб змусити його заплатити більше.

Один з дилерів навіть розповідає, що купив на аукціоні BMW просто тому що не хотів, щоб вона дісталася його конкуренту. "Я не хотів цю BMW. Я просто хотів, щоб він її не отримав", - розповів він аукціоністові.

Разом з тим аукціон проводиться за простою процедурою. Єдина відмінність після приєднання інтернет-майданчика полягає у тому, що брокер повинен контролювати не тільки голосування в залі, але і ставки в мережі.

Разом з тим цифрові продукти Manheim 2018 року зробили 2 мільйони покупок, а це 47% від усіх продажів аукціону.

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