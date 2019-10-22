Журі європейської премії "Автомобіль року" визначилося зі списком претендентів на звання кращої машини в 2020 році. За нагороду поборються 35 моделей.

Щоб мати можливість претендувати на звання "Автомобіль року", модель повинна або вже бути в продажу, або поступити до дилерських центрів до кінця року як мінімум в п'яти європейських країнах. При цьому один з номінантів, Volkswagen Golf нового покоління, ще навіть не представлений публіці, однак глава марки запевнив, що компанія вкладеться в зазначені терміни і запустить продажу до кінця 2019 року.

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У список номінантів на премію "Автомобіль року" увійшли:

Audi E-Tron

BMW 1-Series

BMW Z4

BMW X6

BMW X7

DS3 Crossback

Ferrari F8 Tributo

Ford Puma

Kia e-Soul

Mazda3

Mazda CX-30

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLS

Nissan Juke

Opel / Vauxhall Corsa

Peugeot 208

Porsche 911

Porsche Taycan

Range Rover Evoque

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Subaru Forester

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota GR Supra

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

До 25 листопада буде проходить перший тур голосування за підсумками якого журі конкурсу оголосить сім автомобілів, які увійдуть в шорт-лист. Другий етап триватиме до весни 2020 року, а переможця оголосять 2 березня - напередодні відкриття міжнародного автосалону в Женеві.

У минулому році премію завоював електричний кросовер Jaguar I-Pace, всього на два голоси випередивши Alpine A110. У 2018-му звання "кращого автомобіля" дісталося кросоверу Volvo XC40.

У період з 2014 по 2017 рік переможцями ставали Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat і Peugeot 308. При цьому в 2013 році журі віддало перше місце Volkswagen Golf поточного, сьомого покоління, який представили в кінці 2012-го.

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