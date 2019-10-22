Журі європейської премії "Автомобіль року" визначилося зі списком претендентів на звання кращої машини в 2020 році. За нагороду поборються 35 моделей.
Щоб мати можливість претендувати на звання "Автомобіль року", модель повинна або вже бути в продажу, або поступити до дилерських центрів до кінця року як мінімум в п'яти європейських країнах. При цьому один з номінантів, Volkswagen Golf нового покоління, ще навіть не представлений публіці, однак глава марки запевнив, що компанія вкладеться в зазначені терміни і запустить продажу до кінця 2019 року.
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У список номінантів на премію "Автомобіль року" увійшли:
- Audi E-Tron
- BMW 1-Series
- BMW Z4
- BMW X6
- BMW X7
- DS3 Crossback
- Ferrari F8 Tributo
- Ford Puma
- Kia e-Soul
- Mazda3
- Mazda CX-30
- Mercedes-Benz CLA
- Mercedes-Benz EQC
- Mercedes-Benz GLB
- Mercedes-Benz GLS
- Nissan Juke
- Opel / Vauxhall Corsa
- Peugeot 208
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Range Rover Evoque
- Renault Captur
- Renault Clio
- Renault Zoe
- Skoda Kamiq
- Skoda Scala
- SsangYong Korando
- Subaru Forester
- Tesla Model 3
- Toyota Camry
- Toyota Corolla
- Toyota RAV4
- Toyota GR Supra
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
До 25 листопада буде проходить перший тур голосування за підсумками якого журі конкурсу оголосить сім автомобілів, які увійдуть в шорт-лист. Другий етап триватиме до весни 2020 року, а переможця оголосять 2 березня - напередодні відкриття міжнародного автосалону в Женеві.
У минулому році премію завоював електричний кросовер Jaguar I-Pace, всього на два голоси випередивши Alpine A110. У 2018-му звання "кращого автомобіля" дісталося кросоверу Volvo XC40.
У період з 2014 по 2017 рік переможцями ставали Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat і Peugeot 308. При цьому в 2013 році журі віддало перше місце Volkswagen Golf поточного, сьомого покоління, який представили в кінці 2012-го.
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