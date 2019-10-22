Журі європейської премії "Автомобіль року" визначилося зі списком претендентів на звання кращої машини в 2020 році. За нагороду поборються 35 моделей.

Щоб мати можливість претендувати на звання "Автомобіль року", модель повинна або вже бути в продажу, або поступити до дилерських центрів до кінця року як мінімум в п'яти європейських країнах. При цьому один з номінантів, Volkswagen Golf нового покоління, ще навіть не представлений публіці, однак глава марки запевнив, що компанія вкладеться в зазначені терміни і запустить продажу до кінця 2019 року.

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У список номінантів на премію "Автомобіль року" увійшли:

  • Audi E-Tron
  • BMW 1-Series
  • BMW Z4
  • BMW X6
  • BMW X7
  • DS3 Crossback
  • Ferrari F8 Tributo
  • Ford Puma
  • Kia e-Soul
  • Mazda3
  • Mazda CX-30
  • Mercedes-Benz CLA
  • Mercedes-Benz EQC
  • Mercedes-Benz GLB
  • Mercedes-Benz GLS
  • Nissan Juke
  • Opel / Vauxhall Corsa
  • Peugeot 208
  • Porsche 911
  • Porsche Taycan
  • Range Rover Evoque
  • Renault Captur
  • Renault Clio
  • Renault Zoe
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Scala
  • SsangYong Korando
  • Subaru Forester
  • Tesla Model 3
  • Toyota Camry
  • Toyota Corolla
  • Toyota RAV4
  • Toyota GR Supra
  • Volkswagen Golf
  • Volkswagen T-Cross

До 25 листопада буде проходить перший тур голосування за підсумками якого журі конкурсу оголосить сім автомобілів, які увійдуть в шорт-лист. Другий етап триватиме до весни 2020 року, а переможця оголосять 2 березня - напередодні відкриття міжнародного автосалону в Женеві.

У минулому році премію завоював електричний кросовер Jaguar I-Pace, всього на два голоси випередивши Alpine A110. У 2018-му звання "кращого автомобіля" дісталося кросоверу Volvo XC40.

У період з 2014 по 2017 рік переможцями ставали Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat і Peugeot 308. При цьому в 2013 році журі віддало перше місце Volkswagen Golf поточного, сьомого покоління, який представили в кінці 2012-го.

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