Як завжди, коротко, як завжди, інформативно.

Далекохідність на одному заряді короля електрокарів і зараз змушує конкурентів заздрити, а незабаром Tesla S зможе везти без підзарядки ще далі.

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“Ми швидко наближаємось до позначки у 400 миль для Model S”, – заявив Ілон Маск під час конференції з приводу оголошення фінансових результатів компанії за 4 квартал 2019 року. В метричній системі це 643,738 кілометра. Далі була ще “відвертіша” репіка: “появи 400-мильної Model S чекати недовго”, – у відповідь на запитання про початок використання акумуляторів нового типу для Model S і X, котрі вже застосовуються для Model 3. Видання Engadget стверджує, що високопродуктивна Model S Plaid з новими акумуляторами з’явиться на ринку пізніше цього року.

Для власників актуальних версій Model S це означає, що далі збільшувати дальнобійність шляхом оновлення програмного забезпечення, вже не вийде. Тим не менш, максимальний запас ходу актуальної Tesla Model S становить 610 кілометрів за системою вимірювання WLTP, або близько 574 кілометрів за циклом EPA, що залишає за цим електрокаром звання лідера.

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